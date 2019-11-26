Большинство молодых россиян хотят уехать из РФ – опрос

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Вторник, 26 ноября 2019, 12:40

Более половины россиян в возрасте 18-24 года хотят навсегда эмигрировать из страны.

Источник: результаты опроса соцслужбы "Левада-центр"

Детали: Согласно исследованию, проведенному в сентябре 2019 года, 53% опрошенных молодых россиян выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства.

Это рекордный показатель с 2009 года, и он резко возрос за последнее время. Еще в мае текущего года всего 37% молодежи хотели эмигрировать.

Среди более старших возрастных групп желание уехать из России намного ниже. Причем, чем старше люди, тем меньше стремление эмигрировать.

 

Главной причиной желания перехать респонденты назвали беспокойство за будущее детей (45%), на втором и третьем местах экономическая ситуация (40%) и политическая обстановка (33%).

При этом 73% тех, кто мечтает уехать, не одобряют деятельность президента России Владимира Путина. В среднем по стране этот показатель составил 54%.

Исследование проводилось с 26 сентября  по 2 октября, опрошены были 1600 человек. Статистическая погрешность достигает 3,4%.

Украинская правда
Темы: Росcия опрос


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