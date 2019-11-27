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Депутатам "Голоса" пригрозили расправой за закон о снижении цен на лекарства

Среда, 27 ноября 2019, 18:43
Депутатам Голоса пригрозили расправой за закон о снижении цен на лекарства
kievvlast.com.ua

На заседании Комитета по вопросам здоровья нации экс-советник министра здравоохранения и замдиректора фармкомании "ИнтерХим" Александр Чумак пригрозил депутаткам фракции "Голос".

Источник: Ольга Стефанишина в Facebook, сайт партии

Дословно Чумак: "Я им сейчас бошки отобью".

Детали: Проект закона №2089 о повышении доступности лекарственных средств для граждан представляли депутаты фракции "Голос" Ольга Стефанишина и Александра Устинова.

По словам Стефанишиной, законопроект позволяет импортировать лекарства в Украину из стран, где они дешевле, и отменяет так называемые "вечнозеленые патенты", на которых в Украине держится монополия.

По мнению депутата, Чумак "дал команду дистрибьюторам и фармпроизводителям "валить" законопроект", и Комитет его не поддержал.

В "Голосе" считают, что "тем, кто годами получал сверхприбыли благодаря такому положению дел, предложения депутатов не понравились и они перешли к прямым угрозам".

Реакция Стефанишиной: "С одной стороны, это реально страшно, когда такой человек прямо выражает угрозы. С другой стороны, я точно понимаю, на какой мозоль наступили мы с Сашей тем, кто хочет оставить цены на лекарства высокими.

Наверное, поэтому Комитет будет рекомендовать Раде отправить наш законопроект на доработку – то есть в утиль".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадазаконодательствоГолос
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