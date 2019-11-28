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В СНБО рассматривают 5 сценариев реинтеграции Донбасса – Данилов

Четверг, 28 ноября 2019, 12:20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Источник: УНИАН с заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"

Прямая речь Данилова: "В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса...

Я могу вам сказать: поверьте, все эти пять сценариев – они должны быть только на пользу нашей стране. Поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым".

Детали: Данилов не смог рассказать подробности 5-ти сценариев, но заверил, что работа над ними продолжается.

Кроме того, секретарь СНБО убежден, что украинцам из ОРДЛО надо дать возможность пересекать линию столкновения "по-человечески".

По его словам, "сегодня не существует ни одного коридора автомобильной связи с территорией оккупированной Луганской области, есть ограничения на территории Донецкой области".

Задачей властей Данилов назвал "сделать как можно больше таких гуманитарных коридоров для того, чтобы граждане Украины могли спокойно передвигаться по своей стране".

По его словам, власти рассматривают разведение сил и средств на линии разграничения как "создание гуманитарных коридоров", а главная задача – закончить войну.

Данилов заверил, что "никто национальными интересам не будет пренебрегать", их будут отстаивать.

Темы: ДонбассСНБОреинтеграция Донбасса
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