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США и Британия предложили экспертов в украинскую комиссию по отбору судей

Четверг, 28 ноября 2019, 14:16

США и Великобритания направили в адрес Высшего совета правосудия предложения относительно международных экспертов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Офиса президента.

"27 ноября Агентство США по международному развитию и Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине направили в адрес Высшего совета правосудия предложения относительно международных экспертов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики", - говорится в сообщении.

В состав комиссии предложены: Карлос Кастресана (экс-глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной Организацией Объединенных Наций, член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине); Джованни Кесслер (бывший генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член Международного антикоррупционного консультативного совета в Украине); Роберт Корди (член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).

В перечень экспертов также включена Клаудиа Эскобар (экс-судья апелляционного суда Гватемалы, получила награду за развитие демократии Democracy Award от Национального фонда поддержки демократии (NED) за преданность делу борьбы с коррупцией и поддержки прав человека) на случай, если кто-то из трех предложенных экспертов по определенным причинам не сможет выполнять функции члена Комиссии.

Все четверо экспертов были ранее предложены в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Еще трех членов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности должен делегировать Высший совет правосудия.

Следует отметить, что Европейский союз пока не определился ч=с тем, будет подавать свои кандидатуры в комиссию. Эту информацию подтвердил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде".

"Уверенности в том, что мы подадим туда кандидатуры, действительно нет. Решающее значение будет иметь то, охватит ли реформа Верховный суд, и как она будет проводиться", - сказал он.

Маасикас на этой неделе также говорил, что Украина не обращалась к ЕС с просьбой предложить кандидатов в комиссию для отбора судейских кадров.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Документ, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая имеет полномочия оценивания членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного Суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае обнаружения несоответствия, инициировать их увольнение.

Темы: судСШАВеликобритания
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