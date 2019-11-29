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Генсек НАТО - Макрону: Бороться с РФ и терроризмом можно одновременно

Пятница, 29 ноября 2019, 12:47

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона о том, что терроризм является главной угрозой, не мешает действиям Альянса по противодействию России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя по просьбе журналистов вчерашние заявления Макрона, Столтенберг подчеркнул, что НАТО не должен ограничивать свое внимание только одной угрозой. "Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу на любом направлении. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессивной России. - ЕП), и одно другому не мешает", – заявил он.

Генсек также напомнил, что согласованная политика Альянса предусматривает не только сдерживание России, но и диалог с ней, и именно поэтому Альянс несколько лет назад возобновил работу Совета Россия-НАТО.

"Россия - наш сосед, и этого не изменить. Нам нужен диалог с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов. И диалог - это не признак слабости", - подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг также заверил, что политика НАТО в отношении России пока остается неизменной.

"НАТО совместно определило политику в отношении России... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России", - заявил он.

Темы: РосcияФранцияНАТОтерроризм
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