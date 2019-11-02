Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса
Суббота, 2 ноября 2019, 23:12
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о выделении 600 тысяч евро на гуманитарное разминирование Донбасса.
Источник: Hromadske с ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии
Детали: Как говорится в сообщении, мины во многих районах является проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство.
В пресс-службе добавили, что Финляндия также помогает Украине, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу.
Напомним:
- 2 ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.
Ольга Гетьманец, УП