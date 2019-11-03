Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса

100 просмотров
Воскресенье, 3 ноября 2019, 00:12

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о выделении 600 тысяч евро на гуманитарное разминирование Донбасса.

Источник: Hromadske с ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии

Детали: Как говорится в сообщении, мины во многих районах является проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство.

В пресс-службе добавили, что Финляндия также помогает Украине, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу.

Напомним:

  • 2 ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Финляндия Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД Финляндии побывал на участке разведения в Станице Луганской 2 ноября 2019, 09:52
При нападении в финском училище погибла украинка 2 октября 2019, 16:53
В Финляндии произошло нападение в училище: есть погибший и 10 раненых 1 октября 2019, 15:09
Все новости
Главные новости
Боевики стабильно нарушают "тишину", разведение сил возле Золотого продолжается
Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов
Скандальный экс-замминистра инфраструктуры может получить должность в ГПУ – источник
В воскресенье режим ограничений в Золотом отменят
Все новости
тест

Что вы знаете о украинской вышиванке?

поясняет Супрун

Какие бывают запоры и что с ними делать?

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

Поиск по сайту
Архив
Весь архів