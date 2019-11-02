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Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса

Суббота, 2 ноября 2019, 23:12

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о выделении 600 тысяч евро на гуманитарное разминирование Донбасса.

Источник: Hromadske с ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии

Детали: Как говорится в сообщении, мины во многих районах является проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство.

В пресс-службе добавили, что Финляндия также помогает Украине, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу.

Напомним:

  • 2 ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ФинляндияДонбасс
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