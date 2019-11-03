Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о выделении 600 тысяч евро на гуманитарное разминирование Донбасса.

Источник: Hromadske с ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии

Детали: Как говорится в сообщении, мины во многих районах является проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство.

В пресс-службе добавили, что Финляндия также помогает Украине, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу.

Напомним: