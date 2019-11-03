Кабмин принял проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Источник: пресс-служба КМУ по итогам внеочередного заседания правительства 3 ноября

Детали: На заседании Кабмина были обработаны выводы Верховной Рады и учтено решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты.

Прямая речь министра финансов Оксаны Маркаровой: "Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны".

Вместе с тем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании КМУ, отметил: "Между первым и вторым чтением Кабмин так и не нашёл средств для повышения зарплат учителям. Добавлена разовая выплата молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов (20 тыс грн). Изменение собственно зарплат учителей осталось на уровне инфляция +2%".

Напомним,