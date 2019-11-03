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Кабмин принял проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Воскресенье, 3 ноября 2019, 22:41
Кабмин принял проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Источник: пресс-служба КМУ по итогам внеочередного заседания правительства 3 ноября

Детали: На заседании Кабмина были обработаны выводы Верховной Рады и учтено решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты.

Прямая речь министра финансов Оксаны Маркаровой: "Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны".

Вместе с тем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании КМУ, отметил: "Между первым и вторым чтением Кабмин так и не нашёл средств для повышения зарплат учителям. Добавлена разовая выплата молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов (20 тыс грн). Изменение собственно зарплат учителей осталось на уровне инфляция +2%". 

Напомним, 

  • Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября. 
  • Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
  • В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.
  • Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год

Украинская правда

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Темы: бюджетКабинет министров
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