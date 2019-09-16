Госбюджет-2020 - последний, который принимается только на год - Гончарук

2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука.

Прямая речь Гончарука: "Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-годовой декларации".

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.

Напомним: