59 человек признаны виновными в делах Майдана – ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ГПУ на запрос

Дословно: "В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты".

Детали: В ГПУ отметили, что всего в производствах этой категории правоохранители сообщили о подозрении 445 лицам. Из них 48 чиновникам, 228 правоохранителям (в том числе 27 следователем), 20 прокурорам и 23 судьям.

Сейчас направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

В ГПУ добавили, что за первые девять месяцев 2019 года управление Специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.

По 11 из них досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд.

В 2019 году судьи объявили один обвинительные приговор.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2 тысячи 442 человека. Из них – 1 тысяча 721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.

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