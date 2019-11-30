59 человек признаны виновными в делах Майдана – ГПУ
Генеральная прокуратура заявляет, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ГПУ на запрос
Дословно: "В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты".
Детали: В ГПУ отметили, что всего в производствах этой категории правоохранители сообщили о подозрении 445 лицам. Из них 48 чиновникам, 228 правоохранителям (в том числе 27 следователем), 20 прокурорам и 23 судьям.
Сейчас направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.
В ГПУ добавили, что за первые девять месяцев 2019 года управление Специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.
По 11 из них досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд.
В 2019 году судьи объявили один обвинительные приговор.
В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2 тысячи 442 человека. Из них – 1 тысяча 721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.
По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.
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Предыстория:
- В ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева жестоко разогнали митингующих – преимущественно студентов.
- 18 февраля 2014 года в правительственном квартале произошли кровавые столкновения, 20 февраля на Майдане расстреляли людей.
- К "Небесной сотне" – погибшим тогда протестующим – относят более 100 человек.
- Организаторы массовых убийств митингующих до сих пор не названы и не наказаны.
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