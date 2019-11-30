Пограничники задержали грузовик с 370 кг героина

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В грузовике, который следовал в Германию, находилось более 370 кг героина".

Детали: Грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". За рулем находился украинец.

Фура перевозила фанеру, и по документам ее должны были доставить в Германию.

В результате углубленной проверки автомобиля внутри листов клееной фанеры нашли спрятанные наркотики.

В общем с тайников достали 374 кг героина.

О находке сообщили в правоохранительные органы.