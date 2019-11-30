Пограничники задержали грузовик с 370 кг героина
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Суббота, 30 ноября 2019, 14:18
Пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В грузовике, который следовал в Германию, находилось более 370 кг героина".
Детали: Грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". За рулем находился украинец.
Фура перевозила фанеру, и по документам ее должны были доставить в Германию.
В результате углубленной проверки автомобиля внутри листов клееной фанеры нашли спрятанные наркотики.
В общем с тайников достали 374 кг героина.
О находке сообщили в правоохранительные органы.
Украинская правда
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