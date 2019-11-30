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Пограничники задержали грузовик с 370 кг героина

Суббота, 30 ноября 2019, 13:18
Пограничники задержали грузовик с 370 кг героина

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике на границе со Словакией.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В грузовике, который следовал в Германию, находилось более 370 кг героина". 

 

Детали: Грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". За рулем находился украинец.

Фура перевозила фанеру, и по документам ее должны были доставить в Германию. 

В результате углубленной проверки автомобиля внутри листов клееной фанеры нашли спрятанные наркотики.

В общем с тайников достали 374 кг героина.

О находке сообщили в правоохранительные органы.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службатаможня
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