В Украине будет холодно, в Карпатах – сильный снег
1 декабря в Украине ожидается холодная погода, а в начале новой недели прогнозируют снег, местами сильный.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 1 декабря ночью и утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, днем по всей Украине без осадков.
Ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве – ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.
Друзі, у понеділок синоптики нам обіцяють сніг ❄️— МВС України (@MVS_UA) November 30, 2019
Але не по всій території України, а тільки в західних, Вінницькій, Житомирській областях.
У Карпатах 🗻 утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах ожеледиця!
Будьте обережними, бережіть себе ❤️ pic.twitter.com/z6xb5g1tsQ
2 декабря в Украине без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье сильный снег.
Ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ночью 3-5° мороза, днем около 0°. Ветер южный, 7-12 м/с.