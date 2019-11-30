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В Украине будет холодно, в Карпатах – сильный снег

Суббота, 30 ноября 2019, 14:04
В Украине будет холодно, в Карпатах – сильный снег

1 декабря в Украине ожидается холодная погода, а в начале новой недели прогнозируют снег, местами сильный.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 1 декабря ночью и утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, днем ​​по всей Украине без осадков.

Ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве – ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем ​​была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.

2 декабря в Украине без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ​​ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и ​​Закарпатье сильный снег.

Ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°. Ветер южный, 7-12 м/с.

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Темы: погода
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