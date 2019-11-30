В "Борисполе" у пассажира нашли гранату

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Суббота, 30 ноября 2019, 15:37

Полиция аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сотрудники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев – Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату". 

 

Детали: Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Багаж, в котором лежала граната, принадлежал 36-летнему жителю города Донецка.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ.

Украинская правда
Темы: полиция Киевская область аэропорт оружие


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