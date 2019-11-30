Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Борисполе" у пассажира нашли гранату

Суббота, 30 ноября 2019, 14:37

Полиция аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сотрудники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев – Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату". 

 

Детали: Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Багаж, в котором лежала граната, принадлежал 36-летнему жителю города Донецка.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская областьаэропорторужие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
полиция
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: