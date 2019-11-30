На Закарпатье обезвредили группировку, "кошмарившую" предпринимателей

СБУ блокировала в Закарпатской области деятельность организованной группировки, которая систематически требовала деньги с представителей легального бизнеса и обстреливала из гранатометов их торговые заведения.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Группу возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Злоумышленники обложили "данью" местных предпринимателей. Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" крупные суммы денег с бизнесменов.

В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан. Также ночью из гранатометов они обстреливали торговые места потерпевших".

Детали: Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Сотрудники СБУ задержали лидера организованной группировки.

Сейчас ему уже осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении другим фигурантам дела.

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.