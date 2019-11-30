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В Турции запустили трубопровод, по которому в ЕС поступит газ из Азербайджана

Суббота, 30 ноября 2019, 15:33

Трансанатолийский газопровод (TANAP) подключили к Трансадриатического трубопроводу (ТАР) в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

На торжественной церемонии подключения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проект TANAP - это прежде всего символ исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном.

"Необходимо подчеркнуть, что TANAP - это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе. Сегодня мы становимся свидетелями исторического момента для наших стран и региона", - сказал Эрдоган.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Это участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу общей протяженностью 3500 км.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 млрд - дальше в Европу.

Благодаря строительству новых компрессорных станций этот показатель вырастет до 24 миллиардов кубометров в год, и в будущем газопровод планируют вывести на проектную мощность в 31 млрд кубометров газа в год, говорят в компании TANAP.

Трансадриатический трубопровод (TAP) протяженностью 870 км будет начинаться в Комотини в Греции и протянется к Апулии в Италии через Албанию. Он будет использоваться для транспортировки газа из месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

Ожидается, что газ из Азербайджана не поступит в Европу до октября 2020 года из-за задержки в доработке трубопровода TAP в Италии, заявлял руководитель TANAP.

Разработка Южного газового коридора на 40 млрд долларов является главным шагом в усилиях Евросоюза по обеспечению поставок газа и уменьшению его зависимости от существующих источников, таких как Россия и Норвегия.

Темы: Турциягаз
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