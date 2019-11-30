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Макрон наградил орденом командующего ВМС Украины

Суббота, 30 ноября 2019, 16:10

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в субботу в Одессе вручил командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко орден Французской Республики "За заслуги".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно, и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе", - заявил посол.

Он отметил, что в будущем отношения между Военно-морскими силами Франции и Украины будут развиваться.

Воронченко подчеркнул: "Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждое прибытие корабля - это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе".

"Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - сказал Воронченко.

Напомним, 28 ноября в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции Commandant Birot.

Программа визита Commandant Birot в Одессу предусматривает встречи с представителями ВМС Украины и ряд других мероприятий.

Французский корабль находится в Черном море с 22 ноября, с тех пор он уже посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО.

Темы: ФранцияВооруженные силы
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