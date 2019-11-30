Литва: Apple не следует манипулировать с Крымом ради выгоды

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил американской компании Apple, что Крым - это не "спорная территория", и призвал не манипулировать с целью получения экономической выгоды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"В ситуации с Крымом нет "спорных границ", Apple. Есть только клочок земли, который оккупирует Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, - и этот клочок земли принадлежит Украине", - подчеркнул Линкявичюс.

"Языком международного права не следует манипулировать ради получения экономической выгоды", - добавил министр.

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