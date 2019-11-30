Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суббота, 30 ноября 2019, 22:35
Мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галисии в 2017 году.
Источник: ВВС
Детали: Фенек не признает свою вину по этому обвинению и еще четырем другим, включая членство в преступной организации.
Отмечается, что родственники убитой журналистки присутствовали на суде в Валлетте, столице Мальты.
Предыстория:
- 20 ноября мальтийская полиция арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенека в рамках расследования резонансного убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.
- 26 ноября руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри ушел с поста после сообщений СМИ о его допросе полицией, которая расследует убийство журналистки.
- 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.
- Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.
Украинская правда