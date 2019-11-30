Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галисии в 2017 году.

Источник: ВВС

Детали: Фенек не признает свою вину по этому обвинению и еще четырем другим, включая членство в преступной организации.

Отмечается, что родственники убитой журналистки присутствовали на суде в Валлетте, столице Мальты.

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