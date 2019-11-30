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Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суббота, 30 ноября 2019, 22:35

Мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галисии в 2017 году.

Источник: ВВС

Детали: Фенек не признает свою вину по этому обвинению и еще четырем другим, включая членство в преступной организации.

Отмечается, что родственники убитой журналистки присутствовали на суде в Валлетте, столице Мальты.

Предыстория:

  • 20 ноября мальтийская полиция арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенека в рамках расследования резонансного убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.
  • 26 ноября руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри ушел с поста после сообщений СМИ о его допросе полицией, которая расследует убийство журналистки.
  • 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.
  • Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

Украинская правда
Темы: СМИубийство
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