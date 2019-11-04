Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем
Понедельник, 4 ноября 2019, 00:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что он умеет дружить с другими государствами.
Источник: Fox News
"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами - УП)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".
Напомним:
- 25 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с президентом США Дональдом Трампом.