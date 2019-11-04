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Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем

Понедельник, 4 ноября 2019, 00:48

Президент США Дональд Трамп заявил, что он умеет дружить с другими государствами.

Источник: Fox News

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами - УП)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Напомним:

Темы: СШАТрамп
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