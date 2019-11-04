Партия "Слуга народа" определилась с датой съезда

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Понедельник, 4 ноября 2019, 12:53

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

Источник: "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу фракции

Дословно: "К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народных депутатов-членов фракции "Слуга народа" в полном составе, представителей Зе-команд из всех регионов Украины и представителей СМИ".

Детали: В программе съезда: отчет деятельности партии "Слуга народа" за последний год; решение кадровых вопросов; обсуждение и принятие решений о создании рабочей группы по внесению изменений в мтатуту партии; обсуждения и принятия решений по запуску системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.).

Отмечается, что "слуги народа" будут определяться относительно участия партии в местных выборах в объединенные территориальные громады 22 и 29 декабря 2019 года.

Что было ранее: Партия "Слуга народа" планировала провести съезд в конце октября, на котором – избрать нового главу партии вместо Дмитрия Разумкова, который после парламентских выборов занял пост спикера Верховной Рады..

Украинская правда
Темы: Слуга народа


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