"Слуга народа" проведет съезд
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Понедельник, 30 сентября 2019, 21:21
Фракция "Слуга народа" на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии".
Детали: Кроме смены главы партии, которую сейчас возглавляет спикер парламента Дмитрий Разумков, будет обсуждаться усовершенствование партийного устава.
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