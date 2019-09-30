"Слуга народа" проведет съезд

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Понедельник, 30 сентября 2019, 21:21

Фракция "Слуга народа" на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии".

Детали: Кроме смены главы партии, которую сейчас возглавляет спикер парламента Дмитрий Разумков, будет обсуждаться усовершенствование партийного устава.

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Темы: Слуга народа


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