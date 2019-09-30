"Слуга народа" проведет съезд
Понедельник, 30 сентября 2019, 21:21
Партия "Слуга народа" на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии".
Детали: Кроме смены главы партии, которую сейчас возглавляет спикер парламента Дмитрий Разумков, будет обсуждаться усовершенствование партийного устава.
Предыстория:
- После того, как заработала Рада нового созыва, "слуги народа" собирались дважды.
- 28 августа встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.
- 5 сентября представители фракции "Слуга народа" встретились с Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.