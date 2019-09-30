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"Слуга народа" проведет съезд

Понедельник, 30 сентября 2019, 21:21

Партия "Слуга народа" на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии".

Детали: Кроме смены главы партии, которую сейчас возглавляет спикер парламента Дмитрий Разумков, будет обсуждаться усовершенствование партийного устава.

Предыстория:

  • После того, как заработала Рада нового созыва, "слуги народа" собирались дважды.
  • 28 августа встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.
  • 5 сентября представители фракции "Слуга народа" встретились с Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

Темы: Слуга народа
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