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Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады

Понедельник, 4 ноября 2019, 12:41
Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады
Укринформ

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что просит о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Источник: Facebook-страница Луценко

Прямая речь: Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла".

Детали: Луценко отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность", ведь "нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата".

Нардеп перечислила внесенные ею в парламент законопроекты, и цели, которые она ставила перед собой: защита детей и украинских семей, борьба с домашним насилием, защита прав человека.

Что предшествовало: 3 ноября "Украинской правде" стало известно, что Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

По данным собеседника УП, Луценко написала заявление по состоянию здоровья и планирует работать в парламенте ближайшую пленарную неделю.

В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет №24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, которая сейчас является представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская правда

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