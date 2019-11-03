Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Источник: собеседник УП в аппарате Верховной Рады

Детали: По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет №24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, который сейчас является представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в новости сообщалось, что вместо Луценко в Раду может зайти 26-й номер "ЕС" Ирина Никорак.

Напомним: