Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Источник: собеседник УП в аппарате Верховной Рады

Детали: По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.