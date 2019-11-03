Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 20:56

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа. 

Источник: собеседник УП в аппарате Верховной Рады

Детали: По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября. 

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

Украинская правда
Темы: Луценко Верховная Рада


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