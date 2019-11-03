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Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник

Воскресенье, 3 ноября 2019, 19:56
Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа. 

Источник: собеседник УП в аппарате Верховной Рады

Детали: По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября. 

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет №24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, который сейчас является представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в новости сообщалось, что вместо Луценко в Раду может зайти 26-й номер "ЕС" Ирина Никорак.

Напомним:

  • 29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него экс-члена НАПК Руслана Рябошапку.
  • В конце сентября стало известно, что после отставки Луценко, на фоне скандала с импичментом Трампа, который спровоцировала дезинформация от Луценко в адрес Руди Джулиани, уехал в Великобританию на курсы английского языка.
  • По информации пресс-секретаря Луценко, курсы английского продлятся полтора месяца.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.
  • По словам самого Луценко, дело НАБУ посвящено якобы вынесению выговора его заместителю.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоВерховная Рада
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