Луценко написала заявление о прекращении полномочий нардепа - источник
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.
Источник: собеседник УП в аппарате Верховной Рады
Детали: По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.
Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.
О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.
В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет №24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, который сейчас является представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее в новости сообщалось, что вместо Луценко в Раду может зайти 26-й номер "ЕС" Ирина Никорак.
Напомним:
- 29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него экс-члена НАПК Руслана Рябошапку.
- В конце сентября стало известно, что после отставки Луценко, на фоне скандала с импичментом Трампа, который спровоцировала дезинформация от Луценко в адрес Руди Джулиани, уехал в Великобританию на курсы английского языка.
- По информации пресс-секретаря Луценко, курсы английского продлятся полтора месяца.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.
- По словам самого Луценко, дело НАБУ посвящено якобы вынесению выговора его заместителю.