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Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС

Понедельник, 4 ноября 2019, 14:21
Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления, который критиковали ЕС и Канада.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: на сайте ВР указано, что 4 ноября документ возвращен с подписью президента.

Почти все нормы закона вступят в силу со следующего дня после официального опубликования.

Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

Законом также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн). Также сокращается состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидата в ВККС должны подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом" Об очистке власти ".

В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС. Новых членов ВККС будут выбирать по результатам конкурса (конкурсная комиссия - 3 представителя Совета судей и 3 международных эксперта). Высший совет правосудия имеет 90 дней, чтобы сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить состав комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Комиссия добродетели и этики должна состоять из 3 представителей ВСП и 3 международных экспертов. Комиссия за 30 дней должна проверить членов ВСП.

Инициатором законопроекта был президент.

Напомним:

  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

    Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.
  • Председатель Верховного суда Валентина Данишевская выражала надежду, что президент наложит вето этот закон. Она выступала с критикой законопроекта и призывала его не принимать.

    Данишевская намекала, что реформа имеет целью подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам "Приватбанка" и выборах на территории ОРДЛО.

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Темы: судЗеленскийВерховный судреформы
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