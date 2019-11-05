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Центральные станции киевского метро возобновили работу: взрывчатку не нашли

Вторник, 5 ноября 2019, 10:28

КП "Киевский метрополитен" возобновил работу станций "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", которые закрывали из-за сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба КП в Facebook

Дословно: "Метрополитен работает в обычном режиме".

Детали: В пресс-службе метрополитена сообщили, что станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Что было раньше: Около 9:30 станции киевского метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" и пересадочные узлы на них закрыли в связи с сообщением о заминировании.

Темы: метроКиев
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