Центральные станции киевского метро возобновили работу: взрывчатку не нашли

КП "Киевский метрополитен" возобновил работу станций "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", которые закрывали из-за сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба КП в Facebook

Дословно: "Метрополитен работает в обычном режиме".

Детали: В пресс-службе метрополитена сообщили, что станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Что было раньше: Около 9:30 станции киевского метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" и пересадочные узлы на них закрыли в связи с сообщением о заминировании.