ГБР и СБУ нагрянули с обысками в горсовет Ужгорода
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Вторник, 5 ноября 2019, 11:32
Государственное бюро расследований и Служба безопасности проводят обыски в Ужгородском городском совете по делу о выделении земельных участков в 2014 году.
Источник: Facebook-страница горсовета Ужгорода
Дословно: "В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающихся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва".
Детали: "Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу ГБР. Там пообещали уточнить информацию.
Украинская правда
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