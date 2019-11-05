ГБР и СБУ нагрянули с обысками в горсовет Ужгорода

Государственное бюро расследований и Служба безопасности проводят обыски в Ужгородском городском совете по делу о выделении земельных участков в 2014 году.

Источник: Facebook-страница горсовета Ужгорода

Дословно: "В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающихся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва".

Детали: "Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу ГБР. Там пообещали уточнить информацию.