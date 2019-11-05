Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ

2752 просмотра
Вторник, 5 ноября 2019, 15:13

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.

Источник: "Следствие. Инфо" со ссылкой на материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP

Детали: Журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой схемы из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.

Отмечается, что немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, из переписки Левочкиных стало известно, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом. В частности, под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн должен был скрывать, что депутаты владеют этими активами. В частности, об этом в электронном письме просил Трехерна один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Кроме того, расследователи установили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о финансовой схеме.

Темы: ОПЗЖ Левочкин Верховная Рада коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В отчетах партий Тимошенко, Вакарчука, Бойко и "Слуги народа" нашли нарушения 21 октября 2019, 10:19
Владельца "112 Украина" Козака допросили в СБУ и кое-что было неожиданностью 3 октября 2019, 15:51
Партия Медведчука, несмотря на демарш Украины, пошлет своего представителя на сессию ПАСЕ 25 сентября 2019, 13:25
Все новости
Главные новости
"Свободовец" Кривецкий получил земли АТОшников на Львовщине
$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами
У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой
Электричество для населения подорожает – новый глава Нацкомиссии по тарифам
Все новости
Фотопроект

Если бы собаки танцевали

исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів