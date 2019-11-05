Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.

Источник: "Следствие. Инфо" со ссылкой на материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP

Детали: Журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой схемы из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.

Отмечается, что немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, из переписки Левочкиных стало известно, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом. В частности, под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн должен был скрывать, что депутаты владеют этими активами. В частности, об этом в электронном письме просил Трехерна один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Кроме того, расследователи установили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о финансовой схеме.