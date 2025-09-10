УП: В Дубае Христенко возили в консульство под охраной, а после отказа давать показания арестовали

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, в начале августа народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене, несколько раз под охраной доставляли в украинское консульство в Дубае, чтобы получить показания против сотрудников НАБУ, а впоследствии арестовали.

Источник: статья УП "Выиграли битву, но не войну. Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения"

Детали: В материале говорится о том, что в начале августа представители Службы безопасности Украины пытались установить контакт с Христенко в Дубае, чтобы получить от него показания против сотрудников НАБУ.

Дословно из статьи: "Они хотели получить показания на сотрудников НАБУ, которые фигурируют в операции Службы безопасности по российскому влиянию.

В СБУ тогда такую информацию не подтвердили и не опровергли, а сам Христенко в переписке с журналистами УП несколько раз подчеркнул угрозу своей жизни.

Тогда, по информации источников УП в правоохранительных органах, нардепа несколько раз в сопровождении охраны возили в украинское консульство, а впоследствии вообще арестовали. Это может свидетельствовать о том, что Христенко отказался давать показания".

Детали: Отмечается, что на прошлой неделе Христенко перестал отвечать на вопросы журналистов и даже не открывал сообщения. Вскоре собеседники УП сообщили, что его могут экстрадировать в Украину в течение нескольких дней.

6 сентября СБУ и Офис генпрокурора объявили о задержании Христенко в Украине. По данным источников УП, в ночь на этот день он пересек границу с Молдовой через пункт "Староказаче" в Одесской области, а уже днем ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Что предшествовало:

Накануне большой войны Христенко бежал за границу. Он жил в ОАЭ. Свою симпатию к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014 году он неоднократно посещал РФ.

В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнал, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет там в квартире площадью 173 квадратных метра.

21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.

13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск Христенко.

5 сентября три источника "Украинской правды" в правоохранительных органах и политических кругах сообщили, что Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным ZN.UA, Христенко не экстрадировали из ОАЭ в Украину, а "просто передали" по политической договоренности, и он якобы должен дать показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который содержится в СИЗО СБУ.

