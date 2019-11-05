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Экс-чиновник "Укроборонпрома" пытался "заработать" $2,5 млн на продаже завода "Маяк"

Вторник, 5 ноября 2019, 14:19

Правоохранители разоблачили бывшего чиновника завода "Маяк", входящего в концерн "Укроборонпром", который пытался "заработать" на продаже государственного имущества 2,5 миллиона долларов США.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киева, полиция Киева

Детали: Следователи выяснили, что экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО "Завод "Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона американских долларов.

Силовики задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме 200 тыс. долларов США.

 

По данным Украинской правды, имя подозреваемого Виктор Диденко.

Заместитель начальника отдела следственного управления полиции Киева Яков Мельник рассказал, что фигурантами дела являются еще три человека: один мужчинав и две женщины.

Прямая речь: "Фактически данные лица не имели никаких полномочий передавать в собственность имущество предприятия. Однако они придумали мошенническую схему для незаконного обогащения. Чтобы реализовать свои намерения, советник руководителя сговорился с первым заместителем председателя правления предприятия, адвокатом и риэлтором. Фигуранты пообещали потерпевшему, что за 200 тыс. долларов США он якобы сможет оформить на себя имущественный комплекс".

На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски.

Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Напоминаем:

  • Ранее в интервью "Украинской правде" министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) через систему электронных торгов арестованным имуществом (сетами) продавала конфискованное имущество по заниженной цене.

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