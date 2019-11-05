Экс-чиновник "Укроборонпрома" пытался "заработать" $2,5 млн на продаже завода "Маяк"

Правоохранители разоблачили бывшего чиновника завода "Маяк", входящего в концерн "Укроборонпром", который пытался "заработать" на продаже государственного имущества 2,5 миллиона долларов США.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киева

Детали: Следователи выяснили, что экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО "Завод "Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона американских долларов.

Силовики задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме 200 тыс. долларов США.

По данным Украинской правды, имя подозреваемого Виктор Диденко.

На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски.

Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

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