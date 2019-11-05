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Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе

Вторник, 5 ноября 2019, 15:17
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признала избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

Источник: пресс-служба ЦИК, комментарий спикера ЦИК Константин Хивренко "Украинской правде"

Дословно: "Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 198, признав избранным народным депутатом Украины в этом округе Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, образование высшее, народный депутат Украины, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение".

Детали: По результатам выборов, обнародованным на сайте ЦИК, Рудик получил 28,91% избирателей. Второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Спикер ЦИК пояснил, что теперь Рудика должны зарегистрировать нардепом и он принесет присягу.

Прямая речь: "Согласно закону "О выборах народных депутатов" ЦИК должна обнародовать результаты внеочередных выборов нардепов в ОВО № 198 с указанием сведений об избранном народном депутате в "Голосе Украины"... Потом его присяга в Раде".

Почему это важно: До этого времени ОВО №198 - оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Регистрация Рудика нардепом долгое время была предметом судебного обжалования.

Предыстория:

  • 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
  • Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспорила в судах оппонент от партии власти.
  • Сергей Рудик - бывший "свободовец", народный депутат 8 созыва.
  • Он фигурант дела о похищении людей на Днепропетровщине, в котором обвиняли руководителя партии "Укроп" Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.
  • 14 августа 2014 года в должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Серий Рудик приехал в Днепропетровскую область с рабочей поездкой, а через некоторое время появилось сообщение о его исчезновении. Позже Корбан заявил, что Рудику выдали полную военную экипировку и отправили на фронт.
  • Сам Рудик рассказал, что его похитили и долго держали в подвале областной администрации, давали мочегонные таблетки и не выпускали в туалет, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема. По его словам, допрашивал его лично Корбан в присутствии 15 вооруженных людей, а затем дал поручение выписать Рудику пропуск в батальон "Днепр".
  • По мнению Рудика, из-за нерасследования этого дела в 2014 году позже произошел еще один эпизод с похищением, в котором фигурировал Корбан.

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборыЦИК
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