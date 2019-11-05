Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признала избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

Источник: пресс-служба ЦИК, комментарий спикера ЦИК Константин Хивренко "Украинской правде"

Дословно: "Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 198, признав избранным народным депутатом Украины в этом округе Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, образование высшее, народный депутат Украины, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение".

Детали: Спикер ЦИК пояснил, что теперь Рудика должны зарегистрировать нардепом и он принесет присягу.

Прямая речь: "Согласно закону "О выборах народных депутатов" ЦИК должна обнародовать результаты внеочередных выборов нардепов в ОВО № 198 с указанием сведений об избранном народном депутате в "Голосе Украины"... Потом его присяга в Раде".

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