В последний момент суд отменил регистрацию одного нардепа

Источник: ЦИК, "Украинская правда"

Суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.

Дословно разъяснение ЦИК: "28 августа 2019 года постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в ОВО № 198, составленный Комиссией 21 августа, были окончательно отменены соответствующими судебными решениями".

Детали: Регистрация Рудика нардепом является предметом судебного обжалования. Шестой апелляционный административный суд 28 августа решил, что Центризбирком противоправно зарегистрировал его нардепом. Рудик может обжаловать это решение.

29 августа аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом. По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Также Рудик утверждает, что вышеуказанное судебное решение от 28 августа не вступило в силу, ведь не истек срок для подачи апелляции.

На заседании парламента в четверг представитель мажоритарщиков Тарас Батенко попросил новоизбранного спикера парламента Дмитрия Разумкова разобраться с ситуацией.

По результатам выборов, обнародованным на сайте ЦИК, Рудик получил 28,92% избирателей. Второе место занимает кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами - 1015 голосов.

Напомним: