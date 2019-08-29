В последний момент суд отменил регистрацию одного нардепа

Источник: ЦИК, "Украинская правда"

Суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.

Дословно разъяснение ЦИК: "28 августа 2019 года постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в ОВО № 198, составленный Комиссией 21 августа, были окончательно отменены соответствующими судебными решениями".

Детали: Регистрация Рудика нардепом является предметом судебного обжалования. Шестой апелляционный административный суд 28 августа решил, что Центризбирком противоправно зарегистрировал его нардепом. Рудик может обжаловать это решение.

29 августа аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом. По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Также Рудик утверждает, что вышеуказанное судебное решение от 28 августа не вступило в силу, ведь не истек срок для подачи апелляции.

На заседании парламента в четверг представитель мажоритарщиков Тарас Батенко попросил новоизбранного спикера парламента Дмитрия Разумкова разобраться с ситуацией.

По результатам выборов, обнародованным на сайте ЦИК, Рудик получил 28,92% избирателей. Второе место занимает кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами - 1015 голосов.

***Сергей Рудик - бывший "свободовец", народный депутат 8 созыва.

Он фигурант дела о похищении людей на Днепропетровщине, в котором обвиняли руководителя партии "Укроп" Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.

14 августа 2014 года в должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Серий Рудик приехал в Днепропетровскую область с рабочей поездкой, а через некоторое время появилось сообщение о его исчезновении. Позже Корбан заявил, что Рудику выдали полную военную экипировку и отправили на фронт.

Сам Рудик рассказал, что его похитили и долго держали в подвале областной администрации, давали мочегонные таблетки и не выпускали в туалет, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема. По его словам, допрашивал его лично Корбан в присутствии 15 вооруженных людей, а затем дал поручение выписать Рудику пропуск в батальон "Днепр".

По мнению Рудика, из-за нерасследования этого дела в 2014 году позже произошел еще один эпизод с похищением, в котором фигурировал Корбан.

Напомним: