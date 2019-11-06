Лига Чемпионов: "Челси" и "Аякс" забили на двоих восемь голов, "Барселона" не сумела выиграть у "Славии"

Во вторник, 5 ноября прошли матчи 4 тура группового турнира Лиги Чемпионив.

Английский "Ливерпуль" в группе Е со счетом 2:1 победил бельгийский "Генк". В другом матче группы итальянский "Наполи" в Неаполе не сумел переиграть австрийский "Зальцбург". Поединок завершился со счетом 1:1.

В группе F "Барселона" в домашнем матче сыграла в "сухую" ничью с чешской "Славией". Волевую победу в другом матче группы получила дортмундская "Боруссия" в игре с итальянским "Интером". Немецкая команда по ходу матча уступала со счетом 0:2. Впрочем во втором тайме дортмундцы забили три гола и победили со счетом 3:2.

В группе G российский "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 0:2 проиграл немецкому "Лейпцигу". В другом матче группы французский "Лион" со счетом 3:1 одолел португальский "Бенфику".

Наиболее зрелищные матчи пошли в группе H. "Челси" в Лондоне сыграл вничью со счетом 4:4 с нидерландским "Аяксом". Еще в 55-й минуте игры "Аякс" выигрывал у "Челси" - 4:1. За 15 минут англичане забили три мяча и сравняли счет. Забили "синие" и пятый гол в ворота гостей, но он был отменен рефери через игру рукой игрока "Челси" в атаке. За 30-ть секунд два игрока нидерландского клуба умудрились получить по второй желтой карточке.

В другом матче группы испанская "Валенсия" разгромила французский "Лилль" со счетом 4:1. Отметим, что после первого тайма "Лилль" вел в счете со счетом 1:0.