"Слуга народа" не исключил, что "чиновники" боевиков попадут в новую власть

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко не исключает, что в результате возвращения под контроль Киева ОРДЛО, отдельные нынешние местные "чиновники" останутся у власти.

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии.

"Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО - ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине - ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.

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