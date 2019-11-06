"Слуга народа" не исключил, что "чиновники" боевиков попадут в новую власть
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Среда, 6 ноября 2019, 13:12
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко не исключает, что в результате возвращения под контроль Киева ОРДЛО, отдельные нынешние местные "чиновники" останутся у власти.
Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии.
"Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО - ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине - ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.
Напомним:
- В конце октября в Мариуполе прошел инвестиционный форум, на котором президент Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и лично пообещал защиту каждому инвестору.
- Зеленский неоднократно заявлял, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.
- 23 октября народные депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В августе 2014 он стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" - дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.
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