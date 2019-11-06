Ляшко подрался с Герусом из-за электроэнергии "для людей" в VIP-терминале "Борисполя"
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил "сцену" с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом на тему импортируемой в Украину электроэнергии.
Источник: Ляшко и Герус в Facebook
Детали: Ляшко встретил Геруса якобы случайно в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".
Спросил, почему "слуга народа" не с народом и за какие деньги тот устраивает перелет.
Далее Ляшко принялся спрашивать о российской электроэнергии и назвал Геруса "долб..ом".
После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, в ходе которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее.
Инцидент записывали на видео.
Сообщение Ляшко: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками..."
Сообщение Геруса: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня поджидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию.
Конечно, претензия Ляшко это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, сопровождавшиеся ростом тарифов для украинцев, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист"..."
Напомним:
- Обслуживание одного пассажира в ЗОДе VIP-терминала "Борисполя" стоит около 2 тыс. грн.
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