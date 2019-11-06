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Ляшко подрался с Герусом из-за электроэнергии "для людей" в VIP-терминале "Борисполя"

Среда, 6 ноября 2019, 20:28
Ляшко подрался с Герусом из-за электроэнергии для людей в VIP-терминале Борисполя

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил "сцену" с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом на тему импортируемой в Украину электроэнергии.

Источник: Ляшко и Герус в Facebook

Детали: Ляшко встретил Геруса якобы случайно в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".

Спросил, почему "слуга народа" не с народом и за какие деньги тот устраивает перелет.

Далее Ляшко принялся спрашивать о российской электроэнергии и назвал Геруса "долб..ом".

После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, в ходе которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее.

 
Facebook

Инцидент записывали на видео.

Сообщение Ляшко: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками..."

Сообщение Геруса: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня поджидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию.

Конечно, претензия Ляшко это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, сопровождавшиеся ростом тарифов для украинцев, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист"..."

Напомним:

  • Обслуживание одного пассажира в ЗОДе VIP-терминала "Борисполя" стоит около 2 тыс. грн.
  • Общественное движение "Честно" посчитало, что в 2018 году газета "Сегодня" олигарха Рината Ахметова 95 раз публиковала материалы об Олеге Ляшко, то есть лидер "Радикальной партии" появлялся в каждом третьем номере.
  • Зампред "Радикальной партии" Андрей Лозовой регулярное появление Ляшко в СМИ олигарха объяснял тем, что "радикалы" делают "интересный контент".
  • "Честно" отмечает, что фракция "Радикальной партии" в парламенте системно поддерживала финансово выгодные Ахметову законопроекты и отстаивала круг его интересов.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЛяшко Олегэнергетика
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