Ляшко подрался с Герусом из-за электроэнергии "для людей" в VIP-терминале "Борисполя"

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Среда, 6 ноября 2019, 21:28

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил "сцену" с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом на тему импортируемой в Украину электроэнергии.

Источник: Ляшко и Герус в Facebook

Детали: Ляшко встретил Геруса якобы случайно в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".

Спросил, почему "слуга народа" не с народом и за какие деньги тот устраивает перелет.

Далее Ляшко принялся спрашивать о российской электроэнергии и назвал Геруса "долб..ом".

После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, в ходе которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее.

 
Facebook

Инцидент записывали на видео.

Сообщение Ляшко: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками..."

Сообщение Геруса: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня поджидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию.

Конечно, претензия Ляшко это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, сопровождавшиеся ростом тарифов для украинцев, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист"..."

Напомним:

  • Обслуживание одного пассажира в ЗОДе VIP-терминала "Борисполя" стоит около 2 тыс. грн.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Ляшко энергетика


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