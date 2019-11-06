Ляшко подрался с Герусом из-за электроэнергии "для людей" в VIP-терминале "Борисполя"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил "сцену" с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом на тему импортируемой в Украину электроэнергии.

Источник: Ляшко и Герус в Facebook

Детали: Ляшко встретил Геруса якобы случайно в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя".

Спросил, почему "слуга народа" не с народом и за какие деньги тот устраивает перелет.

Далее Ляшко принялся спрашивать о российской электроэнергии и назвал Геруса "долб..ом".

После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, в ходе которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее.

Facebook

Инцидент записывали на видео.

Сообщение Ляшко: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками..."

Сообщение Геруса: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня поджидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию.

Конечно, претензия Ляшко это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, сопровождавшиеся ростом тарифов для украинцев, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист"..."

Напомним: