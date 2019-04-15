СМИ Ахметова пиарили Ляшко, а сколько он заплатил им – не ясно

В 2018 году газета "Сегодня" 95 раз публиковала материалы об Олеге Ляшко, то есть лидер "Радикальной партии" появлялся в каждом третьем номере.

Такие подсчеты относительно издания олигарха Рината Ахметова и экс-кандидата в президенты приводит общественное движение "Честно".

Основные темы статей: пенсии, благосостояние металлургов и шахтеров, "Нафтогаз", земля, дети, селяне, пальмовое масло. Публикации о Ляшко выходили в рубрике "Актуально". Большинство из них написал один автор – Максим Образцов.

На последней странице газеты указано, что материалы с маркировкой "Актуально" являются рекламными.

Кроме того, тексты, посвященные Ляшко, обычно печатали на второй полосе издания вместе с фото "радикала". По информации рекламных агентств, за фиксированное место на странице нужно доплачивать порядка 25%.

Сайт segodnya.ua тоже не обходит вниманием Ляшко: пишет о его собаке, песнях, партию, дает комментарии политика по различным темам.

В декабре 2018 года заместитель главы "Радикальной партии" Андрей Лозовой отрицал связь партии с Ахметовым, а регулярное появление Ляшко и его однопартийцев в СМИ олигарха объяснял тем, что "радикалы" делают "интересный контент".

Заголовки материалов в газете "Сегодня" были, например, такими: "Ляшко требует кастрировать педофилов", "Наркобароны столько не зарабатывают на наркоте, сколько власть – на газе";, "Благодаря Ляшко в Харькове достроят метро", "Всем – цветы! Как Ляшко и его команда осчастливили женщин на 8 марта", "Ляшко спел с ветеранами фронтовые песни и станцевал в парке, "Ляшко в заводской столовке: "Люди труда должны быть в почете" и пр.

Были и материалы о том, как Ляшко стоял у фрезерного станка, о его встрече с харьковской школьницей, которую унизили из-за того, что родители не сдали деньги на торт.

Были и поздравления лидера "радикалов" с 8 Марта и интервью с ним.

По информации "Честно", самый дешевый официальный вариант размещения публикации в "Сегодня" – 14 675 гривен (за четверть полосы). Итого, Ляшко должен был бы оплатить газете минимуму 1,3 миллиона гривен за упоминания о нем и еще минимум 234 тысячи гривен за два интервью.

В 2017 году в газете "Сегодня" напечатали 72 материала о Ляшко. Согласно финансовым отчетам "Радикальной партии", в 2017 году за информационные услуги газете "Сегодня" политсила заплатила 189 тысяч гривен.

А вот в финотчете за 2018 года таких расходов нет. 32 миллиона партия отдала компании "Медиа Партнерство Баинг" из холдинга "Медиа Группа Украина". Из этих денег 8,4 миллиона заплатили за размещение наружной рекламы, а 23,3 миллиона – за телевизионную рекламу.

На ТРК "Украина" движение тоже заметило "материалы с признаками заказности", Ляшко приглашают в телестудию, в сюжетах он часто бывает единственным комментатором.

По подсчетам ОО "Детектор медиа", в течение 2018 года Ляшко 193 раза появлялся в новостном блоке канала "Украина" – и с нарушением стандартов. Еще 69 раз "радикала" показывали на телеканале "Интер".

Активно о лидере "Радикальной партии" рассказывал и Днепровский "34 канал", владельцем которого тоже является Ахметов. В прошлом году Ляшко неоднократно появлялся там в теленовостях, говорил о "Нафтогазе", украинском угле, профтехобразовании и Желтых Водах.

Движение "Честно" отмечает, что фракция "Радикальной партии" в парламенте системно поддерживает выгодные Ахметову законопроекты и отстаивает круг его интересов.

Комментария движению партия пока не дала.