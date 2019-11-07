Автомобиль, который взорвали в Киеве, принадлежит директору фармкомпании – СМИ

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Четверг, 7 ноября 2019, 08:30

Автомобиль "Мерседес", который этой ночью взорвали в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало, от взрыва погиб его охранник.

Источник: "Киев Оперативный" со ссылкой на свои источники

Детали: В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" отказались назвать имена или подтвердить информацию СМИ, а подробности и видео пообещали обнародовать позже.

Около половины десятого вечера 6 ноября на Житомирской трассе взорвался "Мерседес" (AA0070MI).

По предварительной информации, люди на мотоцикле BMW взорвали автомобиль, бросив в него взрывное устройство.

От полученных серьезных травм один человек погиб и еще трое получили ранения.

Также задело и автомобиль "Lada", который двигался за "Мерседесом".

По Киеву и области был введен план-перехват "Сирена" для розыска и задержания черного мотоцикла BMW.

Темы: взрыв Киев


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