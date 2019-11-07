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Задержанный в аэропорту российский преступник сбежал из-под стражи

Четверг, 7 ноября 2019, 09:42

Задержанный пограничниками и полицией в аэропорту "Борисполь" российский преступник сбежал из-под стражи во время транспортировки в ізолятор.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Детали: В аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества задержали гражданина Российской Федерации, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений.

Для дальнейшей экстрадиции в Россию 51-летнего иностранца должны были поместить в изолятор временного содержания до принятия решения судом.

Однако, во время доставки злоумышленника в ИВС, он совершил побег.

По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование.

Полиция призывает граждан, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце, или знает о его местонахождении, позвонить на спец линию 102.

 

По описанию полиции, преступник был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртка. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложениея, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Напомним:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, бежал от правоохранителей в столичном аэропорту "Борисполь" перед экстрадицией в Израиль.

Темы: полициякриминалРосcия
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