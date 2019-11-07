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Драка Ляшко и Геруса: полиция открыла производство

Четверг, 7 ноября 2019, 10:31
Драка Ляшко и Геруса: полиция открыла производство

Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом.

Источник: пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УП

Прямая речь: "Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство".

Детали: Жукович не назвал квалификации дела, отметив, что сообщит это позже.

Вместе с тем он уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Что было раньше: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео, которое Ляшко выложил в Facebook.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко ОлегСлуга народадрака
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