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Зеленский уволил главного следователя СБУ и сделал ряд назначений

Четверг, 7 ноября 2019, 11:26

Президент Владимир Зеленский освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.

Источник: указы от 7 ноября на сайте главы государства

Дословно: "Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины".

Детали: Тиводар занимал вышеуказанную должность с июля 2019 года.

Кроме этого своего поста лишился начальник управления СБУ в Днепропетровской области Андрей Олейник (в должности с июня 2018 года).

В то же время Зеленский назначил Сергея Криворучко начальником управления СБУ Херсонской области. Юрия Борейчука (фигурировал в расследовании программы "Схемы" о люксовом автопарке сотрудников СБУ -ред.) - на соответствующий пост в Тернопольской области, Ювгена Борзилова - начальником управления Полтавщины, Сергея Заяца – на Ивано-Франковщине, Павла Данюкова - на Волынь, Анатолия Денисенко начальником управления СБУ Винницкой области.

Также Игорь Носок назначен начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Почему это важно: Недавно информационное пространство всколыхнула информация якобы о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Баканов. Журналист Станислав Речинский утверждал, что конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов. В Офисе президента официально опровергли факт конфликта.

Напомним: На "Свободе слова" Савика Шустера 1 ноября Тиводар сказал, что у правоохранителей нет достаточных доказательств для сообщения подозрения лицам, которые могли заказать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЗеленский
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