В СБУ рассказали, чего не хватает в расследовании убийства Гандзюк
У правоохранителей нет достаточных доказательств для сообщения подозрения лицам, которые могли заказать убийство херсонской активистки Катерины Гандзюк.
Источник: руководитель главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на "Свободе слова" Савика Шустера
Прямая речь: "Сложность этого преступления в том, что на сегодняшний день основной организатор, подозреваемый Левин находится в розыске...
Чтобы сообщить о подозрении, кроме Мангера, другим лицам, нужна доказательная база, должны быть достаточные доказательства. Показания свидетелей, показания потерпевших, другие доказательства, полученные в ходе работы в уголовном производстве.
К сожалению, достаточных доказательств на сегодняшний день для сообщения подозрения другим лицам, заказчикам (убийства - ред.), нет. Пока нет".
Детали: Тиводар напомнил, что Алексей Левин покинул Украину 19 августа 2018 года. Его разыскивает Интерпол.
Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.
В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати". Отец Гандзюк пригласил на акцию президента Владимира Зеленского.
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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.