В СБУ рассказали, чего не хватает в расследовании убийства Гандзюк

У правоохранителей нет достаточных доказательств для сообщения подозрения лицам, которые могли заказать убийство херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Источник: руководитель главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на "Свободе слова" Савика Шустера

Прямая речь: "Сложность этого преступления в том, что на сегодняшний день основной организатор, подозреваемый Левин находится в розыске...

Чтобы сообщить о подозрении, кроме Мангера, другим лицам, нужна доказательная база, должны быть достаточные доказательства. Показания свидетелей, показания потерпевших, другие доказательства, полученные в ходе работы в уголовном производстве.

К сожалению, достаточных доказательств на сегодняшний день для сообщения подозрения другим лицам, заказчикам (убийства - ред.), нет. Пока нет".

Детали: Тиводар напомнил, что Алексей Левин покинул Украину 19 августа 2018 года. Его разыскивает Интерпол.

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати". Отец Гандзюк пригласил на акцию президента Владимира Зеленского.

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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

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