Суд перенес рассмотрение кассации по делу Гонгадзе

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Четверг, 7 ноября 2019, 17:24

Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору экс-генералу МВС Алексею Пукачу.

Источник: Hromadske

Детали: По ходатайству адвоката Пукача Владимира Нестеренко Кассационный суд перенес рассмотрение жалобы на 5 декабря.

Алексей Пукач подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

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Дилемма Кузьмина-Мельниченко

Предыстория:

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 31 января 2011 года суд отказал в удовлетворении жалобы Мирославы Гонгадзе относительно изъятия из обвинения Алексею Пукачу пункта об убийстве на заказ.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Апелляционный суд оставил приговор в силе.
  • В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
  • В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
  • Высший спецсуд рассматривал кассацию на приговор. На рассмотрение кассации объявлен бессрочный перерыв.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

Темы: Гонгадзе Пукач


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