Суд перенес рассмотрение кассации по делу Гонгадзе

Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору экс-генералу МВС Алексею Пукачу.

Источник: Hromadske

Детали: По ходатайству адвоката Пукача Владимира Нестеренко Кассационный суд перенес рассмотрение жалобы на 5 декабря.

Алексей Пукач подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

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