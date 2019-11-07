На журналистов "Радио Свободы" завели дело по заявлению Портнова
Нацполиция получила заявление адвоката Андрея Портнова и начала уголовное производство относительно препятствования деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.
Bсточник: МВД
Детали: Заявление поступило в полицию 7 ноября.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (статья 171 УК) и нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 182 УК).
Что было ранее: 7 ноября следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" по той же статье 171 и ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.
На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".
Предыстория:
- Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним.
- Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.
- После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".
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