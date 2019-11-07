Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На журналистов "Радио Свободы" завели дело по заявлению Портнова

Четверг, 7 ноября 2019, 17:24

Нацполиция получила заявление адвоката Андрея Портнова и начала уголовное производство относительно препятствования деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Bсточник: МВД

Детали: Заявление поступило в полицию 7 ноября.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (статья 171 УК) и нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 182 УК).

Что было ранее: 7 ноября следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" по той же статье 171 и ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".

Предыстория:

  • Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним.
  • Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.
  • После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Портновполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Портнов
Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ
Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"
Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: