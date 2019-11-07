На журналистов "Радио Свободы" завели дело по заявлению Портнова

Нацполиция получила заявление адвоката Андрея Портнова и начала уголовное производство относительно препятствования деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Bсточник: МВД

Детали: Заявление поступило в полицию 7 ноября.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (статья 171 УК) и нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 182 УК).

Что было ранее: 7 ноября следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" по той же статье 171 и ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".

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