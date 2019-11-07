Полиция взялась за сообщения Портнова о журналистах "Радио Свобода"

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Четверг, 7 ноября 2019, 10:11

Полиция открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода".

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины".

Детали: Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним, а они якобы ему угрожают.

Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.

После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".

Предыстория:

  • Андрей Портнов после возвращения в Украину открыто преследует нескольких представителей предыдущей власти – в частности, Петра Порошенко, Сергея Пашинского.

Темы: Портнов СМИ свобода слова полиция


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