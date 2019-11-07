Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция взялась за сообщения Портнова о журналистах "Радио Свобода"

Четверг, 7 ноября 2019, 09:11
Полиция взялась за сообщения Портнова о журналистах Радио Свобода

Полиция открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода".

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины".

Детали: На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своём уголовном производстве в отношение журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".

"Одиозное Радио Свобода, сначала будем доводить ваше заявление до маразма, а потом в этом же деле установим юридические факты, которые не позволят вам в будущем безнаказанно заниматься слежкой за людьми", – добавил он.

Этому предшествовало: Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним.

Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.

После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".

Предыстория:

Украинская правда, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПортновСМИсвобода словаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Портнов
Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ
Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"
Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: