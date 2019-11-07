Полиция взялась за сообщения Портнова о журналистах "Радио Свобода"
Полиция открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".
Источник: Национальная полиция
Дословно: "Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода".
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины".
Детали: На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своём уголовном производстве в отношение журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".
"Одиозное Радио Свобода, сначала будем доводить ваше заявление до маразма, а потом в этом же деле установим юридические факты, которые не позволят вам в будущем безнаказанно заниматься слежкой за людьми", – добавил он.
Этому предшествовало: Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним.
Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.
После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".
Предыстория:
- Андрей Портнов после возвращения в Украину открыто преследует нескольких представителей предыдущей власти – в частности, Петра Порошенко и Сергея Пашинского.
- Портнов получает от Государственного бюро расследований информацию по делам, открытым по его заявлениям, и распространяет ее публично.