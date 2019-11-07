Полиция взялась за сообщения Портнова о журналистах "Радио Свобода"

Полиция открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода".

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины".

Детали: На сообщение полиции Портнов ответил: "Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своём уголовном производстве в отношение журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины".

"Одиозное Радио Свобода, сначала будем доводить ваше заявление до маразма, а потом в этом же деле установим юридические факты, которые не позволят вам в будущем безнаказанно заниматься слежкой за людьми", – добавил он.

Этому предшествовало: Бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов писал в Telegram, что поймал журналистов "Радио Свобода" на слежке за ним.

Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, обвиняя их в незаконном сборе информации.

После заявлений о давлении и препятствовании журналистской деятельности сам Портнов назвал себя журналистом канала "112 Украина" и пригрозил журналистам "Радио Свобода" ответственностью за препятствование его "законной профессиональной деятельности".

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