На взятке задержана главный юрисконсульт Нацбанка – прокуратура

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Четверг, 7 ноября 2019, 20:03

Правоохранители задержали еще одно должностное лицо Национального банка на получении 15 тысяч долларов США за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Источник: прокуратура Киева, комментарий УП спикера ведомства Надежды Максимец

Дословно: В четверг, 7 ноября задержана главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах".

 

Детали: По данным расследования, работница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тысяч долларов США.

Женщину а также посредника задержали во время передачи 15 тыс. долларов США.

Прямая речь Максимец: "Узнав, что у директора обменного общества есть проблемы с получением бессрочной лицензии, сотрудница Нацбанка сама предложила свою помощь в решении этого вопроса. Первая встреча состоялась 6 ноября, а уже сегодня - передача половины суммы. Вторую часть оговоренной суммы предприниматель должен был передать после получения лицензии".

Дополнительно: Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК.

Напомним: Ранее в октябре за совершение аналогичного преступления, а именно при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США за содействие в получении лицензии, правоохранители задержали главного специалиста НБУ.

Украинская правда
Темы: Киев НБУ взятка


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