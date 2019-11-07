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Лига Европы: Динамо едет из Копенгагена с ничьей

Четверг, 7 ноября 2019, 20:59

Киевское "Динамо" в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы сыграло вничью 1:1 с датским "Копенгагеном".

Матч прошел в четверг 7 ноября в Копенгагене.

Динамовцы пропустил быстрый гол уже на четвертой минуте игры. После навеса с фланга Георгий Бущан ошибается на выходе и Йенс Штаге с нескольких метров пробивает в пустые ворота - 1:0. Это был единственный удар в створ ворот "Динамо" за все 90 минут.

Несколько раз пробивали датчане по воротам "Динамо" со средней дистанции, но все мимо рамки. После пропущенного гола "Динамо" играло первым номером и преобладало соперника по моментам и в контроле мяча.

На 14-й минуте "Динамо" получает шанс сравнять счет. После прострела с фланга Александра Караваева мяч попадает в руку в штрафной площадке Зека. Рефери назначает 11-метровый удар в ворота "Копенгагена". Виктор Цыганков не смог в пенальти переиграть вратаря датчан.

У киевлян было еще пару возможностей пробить ворота "Копенгагена". Ударам Артема Беседина и Сергея Сидорчука не хватило точности.

В начале второго тайма дважды бил по воротам "Копенгагена" Караваев, но оба раза мимо цели.

На 70-й минуте активность динамовцев в атаке дала результат. Цыганков перепасовался с Беньямином Вербичем и словенец с метров 18-ти пробил в угол ворот - 1:1.

Через пару минут похожий удар получился у Цыганкова, но Виктор не попал в ворота. До конца поединка команды больше не создали чего-то опасного в атаке.

После четырех туров в группе В "Копенаген" и "Динамо" набрали по шесть очков и занимают первые два места. "Мальме" с пятью пунктами идет третьим. "Лугано" с двумя очками занимает четвертое место.

Следующий матч "Динамо" проведет на выезде против "Мальме".

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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