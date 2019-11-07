Бундестаг планирует ночью "помочь" Северному потоку-2 обойти директиву ЕС

Украина призвала Бундестаг Германии не поддерживать поправки, которые позволят газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза.

Источник: пост премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook

Детали: После полуночи законодательный орган Германии будет голосовать за поправки, которые позволят принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019".

Такая директива сейчас является обязательным для каждого государства-члена ЕС.

В случае, если немецкие законодатели поддержат поправку, то это будет означать "нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", – написал премьер.

Отмечается, что поддержка этой инициативы нанесет вреда энергетической безопасности Европейского Союза.

Почему это важно: В результате имплементации газовой директивы ЕС "Газпром" не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Бундестаг может проголосовать за то, чтобы вывести Северный поток-2 из-под действия директивы, что будет явным нарушением этого документа. Таким образом немецкие законодатели могут позволить "Газпрому" остаться монополистом.

Напомним: