Бундестаг планирует ночью "помочь" Северному потоку-2 обойти директиву ЕС

Украина призвала Бундестаг Германии не поддерживать поправки, которые позволят газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза.

Источник: пост премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook

Детали: После полуночи законодательный орган Германии будет голосовать за поправки, которые позволят принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019".

Такая директива сейчас является обязательным для каждого государства-члена ЕС.

В случае, если немецкие законодатели поддержат поправку, то это будет означать "нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", – написал премьер.

Отмечается, что поддержка этой инициативы нанесет вреда энергетической безопасности Европейского Союза.

Почему это важно: В результате имплементации этой директивы "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 - на них она не распространяется.

Напомним: