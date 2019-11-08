Зеленский уволил первого зама Баканова и еще перетасовал СБУ

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Пятница, 8 ноября 2019, 11:51

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы Владислава Бухарева, назначив на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Источник: указы от 8 ноября на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ".

Детали: Нескоромный стал заместителем председателя СБУ 1 июля. Теперь он пошел на повышение. Зеленский освободил Владислава Бухарева от должности главы Службы внешней разведки и поставил его первым заместителем Ивана Баканова 12 сентября. Указа о его дальнейшей судьбе пока нет.

Кроме этого Зеленский уволил еще двух заместителей Баканова: Анатолия Дублика и Вадима Пояркова. В свою очередь на должность заместителя председателя СБУ назначен Владимир Горбенко.

Напомним: 7 ноября президент освободил Богдана Тиводара с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУ Зеленский


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