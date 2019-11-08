В охранной фирме, которую подозревают в истязании детей, проходят обыски – СМИ
В Одессе в охранной фирме "Центр" проводят обыски, вероятно, связанные с пытками детей в "Центре социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации", известном как "Свитанок".
Об этом сообщает журналистка Ирина Гриб в Facebook.
В пресс-службах полиции и прокуратуры Одесской области "Украинской правде" отказались комментировать это, заявив, что у них пока нет никакой информации от следователей.
А по данным Ирины Гриб, обыски проводят Одесская городская прокуратура №2, следователи Малиновского отдела полиции, корпус оперативных действий МВД, чтобы проверить факты издевательств над детьми.
"По информации правоохранителей у ОА Центр отсутствовал договор на оказание услуг, но они выезжали в КП, где совершали насильственные действия по отношению к детям", – пишет журналистка.
"Мои источники сообщают, что одному из охранников вручат подозрение по 127 ст. – пытки", – добавляет Гриб.
На странице Агентства безопасности "Центр" сказано: "Мы охраняем и оберегаем вас и ваши семьи. Мы заботимся о вашем спокойствии и здоровье. И мы это делаем всегда - 24/7, без выходных и праздников. Мы - это все 800 ваших защитников, команда Агентства Безопасности "Центр".
Знать больше: Побои, изолятор, психушка. Бывшая воспитанница рассказала об издевательствах над детьми в "Свитанке"
Предыстория:
- 1 ноября полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в коммунальном учреждении "Центр социально-психологической реабилитации детей" службы по делам детей Одесской ОГА.
- Ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов сообщали об издевательствах над детьми в приюте: якобы в "Свитанке" забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы.
- Более того, воспитатели якобы вызывали частную охрану, а та пытала детей: била, обливала холодной водой, била электрошокером, заставляла жевать табак и использованный презерватив.
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