"Голос": Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию на Донбассе

Политическая фракция "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций.

Источник: официальная Facebook-страница фракции

Дословно: "Единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций.

Мы боремся на два фронта - с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем.

Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать...

Война с Россией пока держит в заложниках жителей оккупированных территорий Востока и Крыма. Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими "мир" может принести только "русский мир" на всю территорию Украины.

Мы должны создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и тех, кто переехал уже. И готовиться к деоккупации и реинтеграции в момент, когда она станет возможна...

Украина должна накачать также и экономические мышцы. Агрессор не вернет нам обеспеченных жильем и работой людей, цветущие сады и разминированные поля".

Детали: "Голос" утверждает, что поездка президента Владимира Зеленского на встречу в Нормандской формате может принести: "групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских соглашениях".

Поэтому фракция призывает выйти из Минских соглашений, но "не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах".

Во фракции считают, что пока в Украины нет реалистического и быстрого пути возвращения оккупированных территории на собственных условиях.

Политическая сила утверждает, что в нынешнем экономическом состоянии возврат части Донбасса несет риск потери независимости и суверенитета страны.