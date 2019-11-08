Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе

1784 просмотра
Пятница, 8 ноября 2019, 16:52

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было объявлено сегодня в Гааге.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи боевикам на Востоке Украины.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Среди обвинений, выдвинутых России: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Европейская правда
Темы: ООН суд Росcия терроризм Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о милитаризации Крыма 7 ноября 2019, 02:31
Суд ООН решит, может ли рассматривать дело Украины против РФ 4 ноября 2019, 19:17
Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде 1 ноября 2019, 00:59
Все новости
Главные новости
Боевики сорвали разведениt сил в Петровском – штаб
Один из старейших патриархатов мира признал ПЦУ
В охранной фирме, которую подозревают в истязании детей, проходят обыски – СМИ
Экс-замглавы администрации Порошенко уходит из МИД
Все новости
здоровье

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

мнение

Не убивайте пауков! Ученые объясняют почему

мандри

Бюджетная Исландия без палаток: 9 советов для путешествия в страну вулканов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів