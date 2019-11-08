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Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе

Пятница, 8 ноября 2019, 15:52
Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было объявлено сегодня в Гааге.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи боевикам на Востоке Украины.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.

В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранять свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Среди обвинений, выдвинутых России: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Европейская правда

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Темы: ООНсудРосcиятерроризмДонбасс
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