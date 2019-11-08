РПЦ обиделась на Александрийский патриархат, признавший ПЦУ

Патриарх Кирилл прекращает поминовение патриарха Александрийского и всей Африки, признавшего автокефальную Православную церковь Украины.

Источник: interfax.ru со ссылкой на Московский патриархат

Прямая речь замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николая Балашова: "Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви.

Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви".

Что было ранее: 8 ноября Евстратий Зоря опубликовал официальное сообщение о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского патриархата об автокефалии Украинской церкви и включении имени Предстоятеля Православной церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптих для поминовения.

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